Умер спасенный в Красноярском крае медведь Диксон

Фото: Агентство «Москва»

Белый медведь, спасенный с острова Диксон в Красноярском крае, скончался, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность, животное скончалось во сне. В зоопарке подчеркнули, что хищник продолжительное время болел, к его лечению были привлечены многие ветеринарные врачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации.

Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление, — говорится в сообщении.

В зоопарке пояснили, что некоторое время назад Диксону стало хуже — у медведя пропал аппетит и стала появляться одышка, также животное перестало выходить в свой уличный вольер. Был разработан курс лечения, после которого медведь пошел на поправку, однако вскоре состояние его здоровья снова ухудшилось и Диксон скончался.

Диксона спасли в сентябре прошлого года в Красноярском крае. Медведя обнаружили истощенным, с огнестрельными ранениями и парализованными конечностями.

Ранее на Алтае сотрудники заповедника спасли медвежонка. Животное два дня просидело на дереве без еды и воды, из-за чего могло погибнуть. Специалисты предполагают, что медвежонка могли загнать на сосну собаки. По предварительным данным, мать животного погибла.