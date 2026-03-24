Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 18:11

Что известно о судьбе фигурантов конфликта у офиса Wildberries в Москве

Шести фигурантам конфликта у офиса Wildberries вынесли приговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шестерых фигурантов конфликта у входа в офис маркетплейса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы приговорили к срокам до двух лет и четырех месяцев, передает РИА Новости. По словам источника, близкого к ситуации, они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Осужденным назначены сроки наказания от одного года семи месяцев до двух лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — отметил источник.

До этого стало известно, что участники нападения на офис Wildberries в Москве подают заявления на заключение контрактов для участия в СВО. При этом следователи указывали, что они не контролируют себя и в целом склонны к импульсивному поведению. Часть фигурантов дела не имеет российского гражданства, поэтому следствие настаивало на аресте подозреваемых из-за опасений попыток скрыться.

Ранее сообщалось что российский предприниматель Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании «М.Видео». Феликс Либ, прежде занимавший должность гендиректора, избран председателем совета директоров.

Wildberries
приговоры
суды
конфликты
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.