Что известно о судьбе фигурантов конфликта у офиса Wildberries в Москве Шести фигурантам конфликта у офиса Wildberries вынесли приговоры

Шестерых фигурантов конфликта у входа в офис маркетплейса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы приговорили к срокам до двух лет и четырех месяцев, передает РИА Новости. По словам источника, близкого к ситуации, они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Осужденным назначены сроки наказания от одного года семи месяцев до двух лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — отметил источник.

До этого стало известно, что участники нападения на офис Wildberries в Москве подают заявления на заключение контрактов для участия в СВО. При этом следователи указывали, что они не контролируют себя и в целом склонны к импульсивному поведению. Часть фигурантов дела не имеет российского гражданства, поэтому следствие настаивало на аресте подозреваемых из-за опасений попыток скрыться.

