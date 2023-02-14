Задержанный участник массового избиения в Москве отрицает свою вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве четырех участников массового избиения молодого человека на Каширском шоссе доставили в суд. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает Telegram-канал Mash. Двое подозреваемых — несовершеннолетние. Еще один — Сафар Мамедов — прячется от камер журналистов и утверждает, что не участвовал в избиении.

Я не знаю, я сам его не бил, — заявил молодой человек в ответ на вопрос журналистов.

12 февраля толпа молодых людей набросилась на молодого человека, который заступился за 15-летнюю девушку. Они повалили его на землю и начали избивать ногами. Подозреваемых задержали на следующий день, СКР забрал дело из полиции под свой контроль и заявил о намерении просить об аресте подозреваемых 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения. В их домах были проведены обыски. Инцидент обратил на себя внимание центрального аппарата СКР.

MK.RU сообщал, что причиной инцидента могла стать ссора пострадавшего с девушкой, которая попросила друзей отомстить за оскорбление. Также, по данным издания, молодые люди могли быть причастны к серии нападений. Известно, что все они из благополучных семей, являются студентами местных колледжей и вузов.

Ранее сообщалось, что в городе Анива Сахалинской области школьники вчетвером избили 15-летнюю девочку после того, как та дала сдачи своей недоброжелательнице. Мама пострадавшей рассказала, что дочь получила перелом со смещением, а также множество синяков и ссадин. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Хулиганство».