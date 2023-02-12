Толпа мигрантов избила молодого человека в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Каширском шоссе в Москве толпа мигрантов избила молодого парня, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, юноша заступился за девушку-подростка, к которой приставал один из представителей компании. В итоге ситуация закончилась проявлением агрессии. Инцидент попал на видео. Виновники уже задержаны правоохранительными органами, подчеркивает канал.

Mash отмечает, что один из мигрантов начал приставать к 15-летней девочке. За нее заступился юноша, после чего зачинщик происходящего позвал своих друзей. Они решили встать на сторону пристававшего к девушке товарища и избили заступника.

К настоящему моменту полиция установила личности мигрантов и задержала их. В отношении членов агрессивной компании возбудили уголовное дело по 213 статье УК РФ «Хулиганство».

Ранее массовая драка произошла возле бара «Гризли» в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, агрессивные охранники избили посетителей. Момент стычки попал на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают других участников процесса, причем не только ногами и руками, но и палками. Предмет в руке одного из них также внешне похож на резиновую дубинку.