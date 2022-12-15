Боец ММА Новоселов получил пять лет тюрьмы за изнасилование студентки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Новосело

Тушинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бойца смешанных единоборств, самбиста Максима Новоселова, признав его виновным в избиении и изнасиловании девушки, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Мужчина вину не признал, защита намерена обжаловать приговор.

Признать Новоселова виновным и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, — зачитал судья.

Новоселов известен по участиям в турнирах в промоушенах поп-MMA и в выставочных боксёрских поединках. В частности, он дрался под эгидой организации «Наше дело».

27 марта стало известно, что Новоселова задержала полиция в Москве. Против спортсмена подала заявление 18-летняя девушка Анна Чекмарева. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что он приставал к ней и пытался изнасиловать. Позднее он пытался обжаловать свой арест.

Ранее спортсмен назвал историю со своим задержанием «дебильнейшей подставой». По словам Новоселова, это произошло из-за его поездки на Украину.