Baza: экс-администратор Сандуновских бань покончил с собой в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Telegram-канал Baza сообщил о смерти экс-администратора Сандуновских бань, его тело было найдено в квартире в Москве. По данным канала, 56-летний мужчина проработал в заведении 17 лет на должности администратора и покончил с собой из-за депрессии после увольнения в сентябре.

Baza сообщает, что после увольнения мужчина не стал устраиваться на новое место работы. Мать погибшего рассказала, что после увольнения сын вел себя нормально и мыслей о добровольном уходе из жизни не высказывал, однако недавно у него начались депрессия и приступы эпилепсии, из-за чего он, вероятно, принял решение покончить с собой, говорится в сообщении.

Ранее в СИЗО-3 в Вельске покончил с собой бывший мэр Котласа Архангельской области Андрей Бральнин, которого судили за взятки. В январе 2022 года его обвинили в 17 эпизодах незаконного получения денег от предпринимателей, работающих в сфере строительства.

В августе прошлого года экс-совладелец московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт покончил жизнь самоубийством в Вашингтоне. Перед тем как свести счеты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Ему было 52 года.