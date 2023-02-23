Бывший мэр Котласа покончил с собой в СИЗО «29.RU»: обвиненный во взяточничестве экс-глава Котласа Бральнин покончил с собой

Фото: vk.com/andreybralnin

Андрей Бральнин

Издание «29.RU» сообщает, что в СИЗО-3 в Вельске покончил с собой бывший мэр Котласа Архангельской области Андрей Бральнин, которого судили за взятки. В январе 2022 года его обвинили в 17 эпизодах незаконного получения денег от предпринимателей, работающих в сфере строительства. По информации издания, самоубийство произошло 23 февраля около полудня.

В СИЗО-3 областного УФСИН обвиняемый совершил самоубийство. Вызвана бригада скорой помощи. Медработники учреждения и скорой проводили реабилитационные мероприятия, положительного результата они не дали, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Как отмечает «29.RU», насильственных признаков смерти эксперты не обнаружили, в учреждение направлена следственно-оперативная группа, которая будет выяснять обстоятельства случившегося.

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