Экс-совладелец московского клуба Soho Rooms покончил с собой Журналистка Пугачева: В США покончил с собой экс-владелец Soho Rooms миллионер Дэн Рапопорт

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Дэн Рапопорт

Экс-совладелец московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт покончил жизнь самоубийством в Вашингтоне, сообщила в своем Telegram-канале журналистка Юлия Пугачева. По ее словам, перед тем как свести счеты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Ему было 52 года.

Я видела Дэна в мае этого года в лондонском баре Connaught. Он был, как всегда, в пиджаке и в компании молодых девушек. <...> Ужасно жаль. Нет слов, — написала Пугачева.

Дэн Рапопорт родом из Латвии, откуда его семья эмигрировала в США. После окончания университета он приехал в Россию, где работал финансовым аналитиком. В 2007 году Рапопорт с партнером открыл в столице клуб Soho Rooms, ставший впоследствии культовым. Предприниматель вернулся в Соединенные Штаты в июне 2012 года.

В июле в поселке Пески Выборгского района Ленинградской области обнаружили погибшим руководителя подрядчика «Газпрома» — логистической компании «Астра-Шиппинг» — 61-летнего Юрия Воронова. Тело находилось в бассейне дома в коттеджном поселке «Морские террасы». По предварительным данным, мотивом смерти могла стать потеря значительной суммы денег.