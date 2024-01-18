Московский аэропорт Внуково объявил план «Ковер»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аэропорт Внуково объявил план «Ковер», сообщила NEWS.ru пресс-служба воздушной гавани. Ограничения на вылет и прилет самолетов ввели с 11:47 по независящим от аэропорта причинам.

По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД с 12:00 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 12:30 на прием и выпуск воздушных судов, — уточнила пресс-служба.

В 13:05 все ограничения на прилет и вылет в аэропорту были сняты.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольском городском округе Подмосковья была предотвращена атака беспилотного аппарата, летевшего к столице. По словам градоначальника, в результате происшествия никто не пострадал, о разрушениях также нет информации.

Также международный аэропорт Пулково, расположенный в Санкт-Петербурге, ввел план «Ковер» в ночь на 18 января. Отмечается, что меры ввели из-за украинского беспилотника, замеченного в небе над Ленинградской областью и сбитого средствами противовоздушной обороны армии России. Позднее план был отменен, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Позднее губернатор Александр Беглов сообщил, что при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область никто не пострадал. По его словам, сейчас проводятся следственные мероприятия.

Средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины на территории Московской и Ленинградской областей, сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел ночью 18 января.