Власти высказались об атаке беспилотников ВСУ на Ленобласть Беглов: при атаке беспилотника ВСУ на Ленобласть никто не пострадал

Фото: МО Украины

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Беглов. По его словам, сейчас проводятся следственные мероприятия.

В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю. Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия, — уточнил Беглов.

Средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины на территории Московской и Ленинградской областей, сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел 18 января около 01:30 мск.

Также международный аэропорт Пулково, расположенный в Санкт-Петербурге, ввел план «Ковер» в ночь на 18 января. Меры ввели из-за украинского беспилотника, замеченного в небе над Ленинградской областью. Позднее план был отменен, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольском городском округе Подмосковья была предотвращена атака беспилотного аппарата, летевшего к столице. По словам градоначальника, в результате происшествия никто не пострадал, о разрушениях также нет информации.