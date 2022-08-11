«Антициклоны победили циклоны»: метеоролог о возвращении лета в Москву Метеоролог Шувалов объяснил возвращение лета в Москву победой антициклонов над циклонами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что погода в Москве с каждым днем будет прибавлять по несколько градусов. Также метеоролог отметил, что из-за прихода антициклонов в столице ожидается полное отсутствие осадков.

С каждым новым днем погода в столице будет прибавлять по несколько градусов. Температурные значения в четверг будут находиться на отметке 24-26 градусов, а к пятнице столбик термометра поднимется уже до отметки 26-28 градусов Цельсия. Также антициклоны полностью победили циклоны, в следствии чего ожидается полное отсутствие осадков, - заявил Шувалов.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что в жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Эксперт пояснила, что в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак следует употреблять что-то лёгкое и холодное.