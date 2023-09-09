Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений на полеты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после временных ограничений на полеты, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта. Меры были введены в 02:32 ночи и сняты в 02:51.

По независящим от аэропорта причинам в 02:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 02:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в ряде аэропортов Москвы был объявлен план «Ковер». По данным канала, были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. По имеющейся информации, в аэропорту Внуково были задержаны восемь рейсов, один отменен, в Домодедово два задержаны, три были отменены.

Последний раз ограничения на полеты в небе над Москвой вводились в ночь на 7 сентября. Тогда аэропорт Домодедово в целях безопасности вводил ограничения на полеты с 02:33 до 04:15, затем они были сняты. В Домодедово уточнили, что в период действия подобных ограничений самолеты либо перенаправляются на запасные аэродромы, либо летают в зоне ожидания.

Минобороны РФ в ту ночь сообщало, что около 03:00 мск над Раменским районом Московской области средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дрона не было.