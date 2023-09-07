Стало известно о ночных ограничениях на полеты в аэропорту Домодедово Аэропорт Домодедово ночью вводил ограничения на полеты в целях безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский аэропорт Домодедово в ночь на 7 сентября в целях безопасности вводил ограничения на полеты, сообщили РИА Новости представители воздушной гавани. Ограничения действовали с 02:33 до 04:15, затем были сняты.

По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту «Домодедово» были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02:33 до 04:15, — рассказали агентству в Домодедово.

Минобороны РФ сообщало, что около 03:00 мск над Раменским районом Московской области средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дрона не было.

В Домодедово уточнили, что в период действия подобных ограничений самолеты либо перенаправляются на запасные аэродромы, либо летают в зоне ожидания. К настоящему моменту столичный аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 5 сентября российские средства ПВО предотвратили очередную попытку атаки беспилотников на объекты Москвы. По его словам, один из дронов был сбит в Московской области, другой — в Калужской. Мэр добавил, что обломки сбитого в Подмосковье беспилотника повредили бытовой объект. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.