Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, — сказал мэр столицы.
Собянин добавил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.
В ночь на 5 сентября столичный градоначальник сообщил, что российские средства ПВО предотвратили очередную попытку атаки беспилотников на объекты Москвы. По словам Собянина, один из дронов был сбит в Подмосковье, другой в Калужской области. Он также добавил, что обломки сбитого в Подмосковье беспилотного летательного аппарата повредили бытовой объект. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.
Также сообщалось, что 1 сентября средства ПВО сбили еще один дрон на подлете к Москве. Мэр столицы заявил, что вражеский беспилотник был замечен и уничтожен в подмосковных Люберцах. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.