Силы ПВО сбили беспилотник в Раменском районе Подмосковья Собянин: силы ПВО сбили беспилотник в Раменском районе Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, — сказал мэр столицы.

Собянин добавил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.

В ночь на 5 сентября столичный градоначальник сообщил, что российские средства ПВО предотвратили очередную попытку атаки беспилотников на объекты Москвы. По словам Собянина, один из дронов был сбит в Подмосковье, другой в Калужской области. Он также добавил, что обломки сбитого в Подмосковье беспилотного летательного аппарата повредили бытовой объект. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Также сообщалось, что 1 сентября средства ПВО сбили еще один дрон на подлете к Москве. Мэр столицы заявил, что вражеский беспилотник был замечен и уничтожен в подмосковных Люберцах. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.