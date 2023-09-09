План «Ковер» объявили в аэропортах Москвы Baza: в столичных аэропортах объявлен план «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План «Ковер» объявлен в ряде аэропортов Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, уже задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

По имеющейся информации, в аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов, один отменен, в Домодедово два задержаны, три были отменены.

Последний раз ограничения на полеты в небе над Москвой вводились в ночь на 7 сентября. Тогда аэропорт Домодедово в целях безопасности вводил ограничения на полеты с 02:33 до 04:15, затем они были сняты. В Домодедово уточнили, что в период действия подобных ограничений самолеты либо перенаправляются на запасные аэродромы, либо летают в зоне ожидания.

Минобороны РФ в ту ночь сообщало, что около 03:00 мск над Раменским районом Московской области средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дрона не было.

Ранее сообщалось, что утром 5 сентября почти 50 авиарейсов задерживались на вылет и прилет в аэропортах Москвы, еще шесть были отменены. Больше всего рейсов — 23 — задержали в Шереметьево. Во Внуково задерживались 17 рейсов и один был отменен, в Домодедово задержали шесть рейсов, два отменили, в Жуковском были отменены три рейса. Чуть ранее был объявлен план «Ковер». В тот момент в воздушном пространстве над столичными аэропортами не было ни одного самолета.