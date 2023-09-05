В Москве задерживаются почти 50 авиарейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 50 авиарейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропортах Москвы, еще шесть отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Согласно ему, по состоянию на 05:45 больше всего рейсов — 23 — задержано в Шереметьево.

Во Внуково задерживаются 17 рейсов и один отменен, в Домодедово задержаны шесть рейсов, два отменены, в Жуковском отменены три рейса.

Также ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковер». В тот момент, согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над столичными аэропортами не было ни одного самолета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 5 сентября российские военные предотвратили атаки беспилотников на объекты Москвы. По данным градоначальника, аппараты были сбиты в Тверской и Калужской областях, а также в Истринском районе Подмосковья. При этом в последнем случае, по предварительным данным, обломки беспилотника при падении повредили бытовой объект. По его словам, в настоящее время идет устранение последствий ЧП. При этом он не уточнил, какой именно объект был поврежден. Также уничтожение БПЛА подтвердили в Минобороны РФ.