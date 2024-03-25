Адвокаты отказались добровольно защищать обвиняемых по теракту в «Крокусе» Интересы обвиняемых в теракте в «Крокусе» представляли назначенные адвокаты

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Ни один адвокат не вызвался добровольно защищать обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в суде. Интересы четверых мужчин, задержанных сотрудниками правоохранительных органов 23 марта, представляли назначенные судом защитники.

Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

Как сообщали «Известия», двое обвиняемых могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным журналистов, остальных террористов завербовали уже на территории России. Источник предположил, что четверо уроженцев Таджикистана являются случайными исполнителями, «одержимыми нехваткой денег».

Сейчас спасатели совместно с кинологами ведут работу по ликвидации завалов и поиску погибших в сгоревшем концертном зале «Крокуса», разобрано уже более 645 кубометров. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, очищено почти две трети территории: сцена, партер и балкон. В операции задействовано около тысячи специалистов.