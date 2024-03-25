Что сейчас с «Крокусом»: разобрали ли завалы, сколько еще могут найти тел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строители, спасатели и кинологи продолжают разбирать завалы после теракта в «Крокус Сити Холле». Что об этом известно, когда будут окончены поисковые работы, сколько тел могут обнаружить еще?

Что сейчас происходит на месте теракта

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Пожар получилось локализовать.

Спасатели МЧС до сих пор продолжают разбирать завалы. Поисковая операция продлится ориентировочно до 17 часов завтрашнего дня, 26 марта.

В сообщении ведомства отмечается, что разобрано уже более 645 кубометров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что очищено почти две трети территории: сцена, партер и балкон. При этом необходимо убедиться, что под завалами не осталось тел.

«Еще 12 тел погибших при теракте в „Крокусе“ могут находиться под завалами, сообщает источник. Разбор продолжается», — передает SHOT.

Разбирают завалы порядка тысячи человек: строители, спасатели и кинологи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о погибших и пострадавших

Согласно последним данным Минздрава Московской области, количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 182 человек.

По информации СК РФ, число погибших на данный момент составляет 137 человек. Опознаны 68.

Что СК изъял на месте теракта

На месте теракта в концертном зале были найдены два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов.

«С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле Renault обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова», — рассказали в СК РФ.

При этом в ходе осмотра в «Крокусе» не выявили заминированных тел и иных следов минирования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановят ли «Крокус» после теракта

Компания «Крокус Интернешнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», сообщила, что концертный зал будет восстановлен после теракта.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в заявлении компании, опубликованном 24 марта.

«Крокус Интернешнл» также выразила соболезнования в связи с терактом и благодарность сотрудникам концертного зала, которые сумели спасти большинство посетителей.

В какую сумму оценили ущерб после теракта

Сумма ущерба концертному залу «Крокус Сити Холл», по предварительным оценкам специалистов, может составить 9,5–11,4 млрд рублей.

«„Крокус“ был застрахован. Пока непонятно, насколько повреждены конструктив и основные несущие элементы здания. От этого будет зависеть целесообразность и сроки его восстановления», — пояснил источник.

Высота «Крокус Сити Холла» составляла более 15 метров, общая площадь — более 38 тысяч квадратных метров.

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