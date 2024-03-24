«Крокус Сити Холл»: когда и где построен, кто владелец, финалы шоу «Маска»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Когда и кем концертный зал был открыт, будет ли он восстановлен?

Кому принадлежит «Крокус»

«Крокус Сити Холл» — крупный многоуровневый концертный зал, который находится в деловом центре «Крокус-Сити» в подмосковном Красногорске, рядом со станцией метро «Мякинино» и МКАД.

«Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал открылся осенью 2009 года.

ЧП и терактов до 22 марта 2024 года в «Крокусе» не было.

Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Владелец Crocus Group — бизнесмен Араз Агаларов. В мае 2023 года его сын певец Эмин Агаларов, являвшийся до этого первым вице-президентом Crocus Group, покинул холдинг и занялся собственными проектами. 22 марта он вместе с отцом прибыл к месту трагедии и наблюдал за пожаром и эвакуацией раненых. Также Агаларов-младший обратился со словами поддержки к тем, кто потерял родных.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в „Крокус Сити Холле“. Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — высказался артист.

В 2023 году Crocus Group заняла седьмое место в списке крупнейших рантье журнала Forbes с годовым доходом в $255 млн. В группу входят торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, кроме концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».

Восстановят ли «Крокус» после теракта

Компания «Крокус Интернешнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», сообщила, что концертный зал будет восстановлен после теракта.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в заявлении компании, опубликованном 24 марта.

«Крокус Интернешнл» также выразила соболезнования в связи с терактом и благодарность сотрудникам концертного зала, которые смогли спасти большинство посетителей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

В какую сумму оценили ущерб после теракта

Сумма ущерба концертному залу «Крокус Сити Холл», по предварительным оценкам экспертов, может составить 9,5–11,4 млрд рублей.

«„Крокус“ был застрахован. Пока непонятно, насколько повреждены конструктив и основные несущие элементы здания. От этого будет зависеть целесообразность и сроки его восстановления», — отметил источник.

Высота «Крокус Сити Холла» составляла более 15 метров, общая площадь — более 38 тысяч квадратных метров.

Какие мероприятия были запланированы в «Крокусе»

В 2024 году в «Крокус Сити Холле» должны были состояться концерты Владимира Кузьмина (29 марта), Любови Успенской (12 апреля), Ани Лорак (19 апреля), Ирины Понаровской (20 апреля), Анастасии Сланевской (Славы) (27 апреля), Григория Лепса (15 июля), Алены Апиной (21 ноября) и других артистов.

4 апреля в концертном зале также должна была пройти церемония вручения премии «Жара Music Awards», 28 апреля — состояться финал шоу «Маска», 22 мая — Русская музыкальная премия телеканала RU.TV.

Стоит отметить, что финалы всех предыдущих сезонов программы «Маска» также снимались в «Крокусе».

Мероприятия в концертном зале были расписаны до конца 2024 года.

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