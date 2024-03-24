Мигрантам могут запретить въезд в РФ. Последствия теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения спецоперации. В чем причина, как это связано с терактом в «Крокус Сити Холле»?

Что предлагают в Госдуме

По мнению Шеремета, запрет на въезд мигрантов помог бы обеспечить внутреннюю безопасность, поскольку иностранные лица, которые пересекают границу, являются «угрозой прежде всего для самих себя».

«Иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой прежде всего для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки», — заявил Шеремет.

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru отметил, что тема въезда мигрантов в Россию волнует многих местных жителей.

«Наш профильный комитет рассматривает сейчас ряд законодательных проектов. Один из них заключается в том, чтобы ужесточить требования для получения российского гражданства и визы. Этот проект будет рассматриваться уже в первых числах апреля. Нам также необходимо поработать и в других направлениях. Отдельного внимания требуют вопросы о правилах въезда и выезда из страны. Я поддерживаю предложение Михаила Шеремета, но понимаю, что некоторые сферы жизнедеятельности и экономики нашей страны нуждаются в притоке новых граждан. Поэтому необходимо изменить закон, чтобы работодатели, приглашающие в Россию иностранцев, несли ответственность за них 24 часа в сутки», — добавил он.

Какие специальные группы создали после теракта

По информации Telegram-канала Baza, после теракта в «Крокусе» в полиции были созданы специальные группы из участковых и сотрудников уголовного розыска для дополнительных проверок иностранных граждан.

«А в ряде регионов владельцы торговых центров уже запрашивают у своих арендаторов списки граждан из Средней Азии. Вероятно, что силовые структуры готовы проверить всех мигрантов, работающих в культурных и торговых центрах», — уточняет Baza.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где проходили рейды

Сотрудники правоохранительных органов после теракта в «Крокусе» устроили массовые рейды по общежитиям в Москве. По данным Telegram-канала «112», вчера, 23 марта, силовики проверяли общежития в разных районах российской столицы.

«В нескольких районах проходят рейды. Например, в Тверском — сотрудники приехали в Минаевский переулок в общагу для иностранных специалистов. У здания припаркованы полицейские машины и автозак», — сообщил источник.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», правоохранители досматривали транспортные средства на предмет оружия.

«Патрули работают в центре города, один из таких — на пересечении Садового кольца и Люсиновской улицы. Полицейские усилили досмотр проезжающих мимо автомобилей. По словам очевидца, во время одного из досмотров полицейские задержали группу мигрантов. Досматривают каждую машину, ищут оружие. „Видели, как поймали группу мигрантов и увезли в участок“, — рассказал очевидец. Также рейд проводится в общежитии возле станции метро „Менделеевская“. По сообщениям очевидцев, рядом со зданием стоит автозак и две машины полиции», — добавил источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли российское гражданство у задержанных террористов

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что все задержанные, которые устроили теракт в «Крокусе», не являлись гражданами России.

«В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус Сити Холле“, скрывшихся на автомобиле „Рено“ и впоследствии задержанных на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — пояснила она.

По словам Волк, сейчас миграционные подразделения МВД России совместно с ФСБ проверяют законность нахождения на территории РФ всех задержанных.

«В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства. Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенных сведений и преждевременных оценок, доверять только официальным сообщениям правоохранительных ведомств», — добавила представитель МВД РФ.

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