Что будет со зданием «Крокус Сити Холла»: его снесут или восстановят

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» после теракта 22 марта будет восстановлен, сообщила компания-владелец «Крокус Интернешнл». Какие известны подробности?

Что известно о планах по восстановлению «Крокуса»

Владельцы концертного зала выразили соболезнования в связи с терактом и поблагодарили зрителей, партнеров и артистов за поддержку и оказанную помощь в «тяжелый момент для компании и для всей страны».

Компания «Крокус Интернешнл» работает более 30 лет. Ее представители заявили, что намерены восстановить концертный зал.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в компании.

«Крокус Интернешнл» выразил отдельную благодарность команде концертного зала, которая в тяжелой ситуации действовала профессионально и героически. Благодаря этому удалось спасти большинство гостей и сотрудников, находившихся в здании в этот вечер, констатировали в компании.

При этом владельцы заявили, что будут делать все возможное, чтобы помочь властям и спецслужбам в расследовании случившегося преступления, а также сообщили о готовности оказать помощь жертвам теракта.

В какую сумму оценили ущерб

Сумма ущерба «Крокус Сити Холлу», по предварительным оценкам экспертов, может составить 9,5–11,4 миллиарда рублей, сообщает KP.RU.

«„Крокус“ был застрахован. Пока непонятно, насколько повреждены конструктив и основные несущие элементы здания. От этого будет зависеть целесообразность и сроки его восстановления», — отметил источник.

Высота «Крокус Сити Холла» составляла более 15 метров, общая площадь — более 38 тысяч квадратных метров. В октябре 2024 года у концертного зала должен был быть юбилей — 15 лет. Его открыли 25 октября 2009 года.

Что рассказал владелец «Крокуса» о теракте

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявил, что случившееся в «Крокусе» необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей.

«Произошла страшнейшая трагедия, и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило. <...> Случившееся необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей», — отметил он.

Агаларов уточнил, что террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра, и начали стрелять по всему, что видели. В результате один охранник убит, второй ранен.

«В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя калашниковыми и начинают всех расстреливать, причем было найдено несколько обойм, по-моему, 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим... эта войсковая операция, по сути, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности?» — объяснил владелец концертного зала.

Сын Араза Агаларова певец Эмин Агаларов выразил соболезнования близким погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что эта трагедия коснулась его семьи, и добавил, что не может найти слов, чтобы передать всю скорбь.

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