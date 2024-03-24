Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. <...> Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено, — сообщили в компании.