Владелец «Крокуса» впервые вышел на связь после теракта Владелец «Крокуса» Агаларов назвал теракт страшнейшей трагедией за 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Случившееся в «Крокусе» необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей, сказал владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов в интервью РБК. По его словам, произошла страшнейшая трагедия за последние 20 лет.

Произошла страшнейшая трагедия, и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило. <...> Случившееся необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей, — отметил он.

Агаларов уточнил, что террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра, и начали стрелять по всему, что видели. В результате один охранник убит, второй ранен.

Ранее певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что этот теракт коснулся его семьи, и добавил, что не может найти слов, чтобы передать всю скорбь.

До этого глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Сейчас ведомство работает над выявлением пособнической базы преступников.

Уже были опубликованы видео задержаний и допросов. Например, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, которому при поимке повредили глаз, после чего ему потребовалась операция.