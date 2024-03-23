Стало известно о задержании предполагаемого участника атаки на «Крокус» SHOT: в Брянской области задержали предполагаемого участника атаки на «Крокус»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, им оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов, его ранили в глаз, из-за чего у него не закрывается веко. Официально данная информация пока не подтверждена.

Задержанного доставили на операцию в стационар в Брянской области, где произошло задержание. Предполагается, что мужчина вместе с подельниками хотел скрыться на территории Украины, автомобиль был остановлен неподалеку от государственной границы. Источники канала утверждают, что во время преследования Файзов пытался отстреливаться от силовиков.

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток ранее заявил, что организация готова оказать поддержку России в расследовании теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Он заявил, что считает произошедшее ужасающим актом против невинных жителей.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его.