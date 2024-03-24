В России начались дополнительные проверки мигрантов после теракта Baza: в Москве создали специальные отряды для проверки мигрантов после теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске созданы специальные группы из состава сотрудников правоохранительных органов для дополнительных проверок людей, имеющих иностранное гражданство, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, в состав данных отрядов вошли участковые и работники уголовного розыска.

Как уточняет Telegram-канал, группы для проверок разделены по зоне влияние: некоторые из них направлены в хостелы и управляющие компании, другие станут усилением для постов ДПС на федеральных трассах. Предполагается, что проверки будут проходить повсеместно.

Ранее правоохранительные органы Москвы усилили охрану у здания Басманного суда, куда 24 марта доставят подозреваемых в совершении нападения на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Сообщается об усилении патрулей на улицах и использовании кинологов.

До этого лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к родственникам пострадавших и погибших во время теракта. Музыкант, выступление которого было намечено в «Крокус Сити Холле», заявил, что никакие слова не смогут воскресить людей и добавил, что в этой ситуации единственное, что можно, это надеяться на успокоение.