В Госдуме захотели ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО Депутат Шеремет призвал ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции. По его мнению, это помогло бы обеспечить внутреннюю безопасность, поскольку иностранные лица, которые пересекают границу, являются «угрозой прежде всего для самих себя», передает РИА Новости.

Иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой прежде всего для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки, — пояснил Шеремет.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве устроили массовые рейды по общежитиям, где проживают мигранты. Отмечается, что силовики досматривают иностранцев на наличие оружия. Также был усилен контроль за проезжающими автомобилями.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что все задержанные, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», не имели российского гражданства. Сейчас миграционные подразделения МВД России совместно с ФСБ проверяют законность нахождения на территории РФ всех задержанных, добавила она.