Все боятся Чимаева кроме Ковбоя: бразилец принял вызов новой звезды UFC

Босс Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт уже почти месяц отчаянно пытается найти оппонента для восходящей звезды октагона Хамзата Чимаева. Шведский феномен уничтожил трёх соперников, пропустив всего два удара и за счёт своих достижений и яркого пиара готов к великим свершениям. Уайт обещал Чимаеву пятираундовый бой с рейтинговым бойцом, но никто из элиты UFC не хочет рисковать впустую, а потому руководству лиги стоит принять вызов того, кто смел. 32-летний бразилец Алекс Оливейра по прозвищу Ковбой готов принять вызов Хамзата.

Рекорды пока подождут

Хамзат Чимаев ворвался в информационное пространство UFC после двух ярких побед на «Бойцовском острове» с интервалом в две недели. Швед чеченского происхождения не просто уничтожил своих противников, но сделал это максимально эффектно, а затем выразил готовность подраться через месяц. Из-за визовых проблем третий бой пришлось отложить, но и там он за 17 секунд уничтожил крепкого средневеса Джеральда Миршарта, чем окончательно поверг в шок бойцовскую общественность.

Чимаев ворвался в информационное пространство, как коронавирус, и заставил говорить о себе либо со страхом, либо со скептицизмом. Часть специалистов, как Даниэль Кормье уверены, что Хамзат станет вскоре чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе, в которых он сейчас выступает, другие же видят его дутой фигурой, способной бить только «мешков». Матчмейкеры UFC хотели дать ему четвёртый бой уже осенью на «Бойцовском острове» в главном поединке вечера, однако начались проблемы с выбором соперника.

Первым отказался 42-летний ветеран Демиан Майя, который представлялся идеальный кандидатурой на роль показательной жертвы Чимаева. Бразилец всё ещё занимает седьмую строчку в рейтинге UFC, однако не пожелал становиться жертвенным бараном на глазах у шейхов. Вскоре выгодное предложение возглавить на пару с Чимаевым один из ноябрьских турниров отверг и другой экс-претендент на титул Стивен Томпсон.

Я не собираюсь с ним драться потому, что это не имеет смысла. Я, номер пять рейтинга, должен драться с парнем без рейтинга? Я дрался со многими парнями, чтобы там оказаться, и многие другие бойцы провели много боёв, чтобы достичь этого статуса. Поэтому я не считаю нормальным, если он всех перепрыгнет, — рассказал Томпсон на видео на своём YouTube-канале.

Примерно также мыслят и другие рейтинговые бойцы, и понять их можно. Чимаев — это пока страшилка, истинные возможности которой не известны никому. Если это действительно дутый пиар-продукт, то победа над ним ничего не даст. Если же Хамзат будет и для опытных соперников столь же опасным визави, то встреча с ним может обернуться поражением и колоссальным падением в рейтингах.

Вызов Ковбоя

Хамзат Чимаев khamzat_chimaev/instagram.com

С другой стороны хайп вокруг Чимаева привлекает широкий круг бойцов средней руки, готовых испытать себя в поединке с хайповым претендентом, настроенным на место в рейтинге. UFC даже логичнее свести Чимаева не с прославленным ветераном, едущим с ярмарки, а с таким же растущим бойцом. Бразильский Ковбой Алекс Оливейра сам бросил вызов Чимаеву и попросил UFC организовать бой с популярным чеченцем.

Если никто больше не хочет, я приму этот бой. Чимаев, я готов драться с тобой в полусреднем весе прямо сейчас. Я смотрю ты ищешь и выбираешь оппонентов, так вот я уже здесь, — приводит слова Оливейры MMAJunkie.cоm.

Алекс Оливейра, конечно, не чета предыдущим соперника Чимаева. С 2015 года он провёл в UFC 17 боёв, в 11 из которых одержал победы. Он универсальный боец, хорошо владеющий тайским боксом, но при этом являющийся мастером джиу-джитсу. В последних двух поединках он одолел по очкам Макса Гриффина и немца Петера Соботту и теперь готов к новой встрече с топовыми соперниками. Чимаев нужен Оливейре так же, как и Оливейра Чимаеву для того, чтобы заявить о себе, как о топовом бойце.

Сделать чемпиона за год?

UFC сама стала заложником своего стремления раскрутить Чимаева как можно быстрее. В конце концов его можно было подержать ещё немного на «мешковой диете» также как и всех остальных бойцов и через пару лет плавно ввести в высшее общество. Дэйна Уайт всякий раз подчёркивает, что Чимаев — не обычный боец, а особенный, что он готов драться хоть каждый месяц с любым соперником. Это выглядит красиво для фанатов, но оскорбляет обычных бойцов, которые не готовы выглядеть жертвенными баранами.

Так что UFC предстоит непростой выбор: либо умерить аппетиты Чимаева и вернуть его в обычную струю, либо заставить своих топовых бойцов принять тот поединок, который им не выгоден ни с какой точки зрения. При этом, идя по второму пути, Уайт должен понимать, что после первого же поражении горячего проспекта закончится и весь хайп вокруг него, и он рухнет в цене.