Тищенко и Курбанов проведут бои 2 июля Стала известна дата боёв Евгения Тищенко и Магомеда Курбанова

Евгений Тищенко / Фото Донат Сорокин/ТАСС

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко и лучший российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведут очередные поединки летом этого года. Это информацию корреспонденту NEWS.ru сообщили сами спортсмены.

Поединки боксёров пройдут в Екатеринбурге во дворце спорта «Уралец». Однако пока нет никакой информации по соперникам россиянин. Известно, что в этом качестве не выступят бельгиец Рияд Мерхи и бразилец Патрик Тейшейра, с которыми Тищенко и Курбанов должны были провести бои 26 марта. Мерхи уже разорвал контракт с промоутерской компанией RCC.

Это связано с тем, что боксёрские организации отказались проводить титульные поединки с российскими спортсменками, которые были исключены из всех рейтингов, за исключением двух действующих чемпионов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

30-летний Тищенко выиграл девять боёв по правилам профессионального бокса. В одном поединке он потерпел поражение. 26-летний Курбанов в 22 боях одержал 22 победы.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций — турнире национальных команд, информация об этом появилась на сайте УЕФА. Также организация назвала заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028 и ЧЕ-2032 «неправомочной».