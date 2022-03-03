Титульные поединки боксёров Тищенко и Курбанова перенесены

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов сообщил, что запланированные на 26 марта бои российских боксёров перенесены. Встреча Евгения Тищенко и Рияда Мерхи, а также поединок Магомеда Курбанова и Патрика Тейшеры получат новые даты, сообщает пресс-службе организации.

Тищенко должен был провести бой за титул WBA Regular, а на кону поединка Курбанова стоял пояс WBO International.

Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесён. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже. Мы находимся на связи с менеджментом всех боксёрских организаций и вернёмся к организации поединков сразу же, как это будет возможно, — сказал Титов.

30-летний Тищенко выиграл девять боёв по правилам профессионального бокса. В одном поединке он потерпел поражение. 26-летний Курбанов в 22 боях одержал 22 победы.

Ранее боксёрские организации отказались проводить титульные поединки с российскими спортсменками, которые были исключены из всех рейтингов, за исключением двух действующих чемпионов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

28 февраля чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в тяжёлом весе Александр Усик и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединились к батальонам территориальной обороны Украины. Боксёры будут охранять мирных граждан от диверсантов и мародёров.