УЕФА отстранил российские клубы и сборную от участия в своих турнирах Российские клубы и сборная отстранена от участия в турнирах УЕФА на сезон-2022/23

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций — турнире национальных команд, информация об этом появилась на сайте УЕФА. Также организация назвала заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028 и ЧЕ-2032 «неправомочной».

Россия не будет участвовать в турнире «Лига наций» и автоматически займет четвёртое место в своей группе. <...> Российские клубы не примут участие в соревнованиях УЕФА в сезоне-2022/23, — указано на сайте.

Помимо этого, женская национальная сборная была исключена из финальной части чемпионата Европы — 2022. Её место в группе C займёт команда из Португалии, которую российские футболистки одолели в отборочных матчах. Девушки также были исключены из отбора на чемпионат мира по футболу 2023 года.

В список самых крупных турниров, которые организует футбольный союз, входят Лига чемпионов, чемпионат Европы, а также Лига Европы.

30 апреля источники в УЕФА предупредили, что организация рассматривала два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.

28 февраля руководство УЕФА исключило московский «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы. Помимо этого, было решено, что ни один российский клуб не сможет принять участие в международных матчах под эгидой этой организации.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.