Семёнова: посмотрю, как Бузова будет трясти арбузами, а потом закончу шоу

Российский боксёр Ангелина Семёнова, бросившая вызов певице и телеведущей Ольге Бузовой, рассказала NEWS.ru, как будет боксировать с ней.
Думаю, Бузова согласится выйти со мной на ринг, она смелая и целеустремлённая, прошла школу «Дома-2»! Так что ей точно хватит отваги выйти на ринг против меня. Что я буду с ней делать на ринге? Отвечу её же словами: «Танцуй под Бузову, тряси своими арбузами». Сначала я посмотрю как она трясёт своими арбузами, а потом закончу это шоу (намекая на нокаут - NEWS.ru). Я покажу ей, что такое настоящий бокс, — сказала Семёнова.
Как писалNEWS.ru, Бузова может стать лицом нового реалити-шоу, посвящённого боксу. Концепция заключается в том, что профессиональные боксёры будут проводить поединки с блогерами. Свою идею Бузова высказала на встрече с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым.
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