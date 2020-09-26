Семёнова: посмотрю, как Бузова будет трясти арбузами, а потом закончу шоу

Думаю, Бузова согласится выйти со мной на ринг, она смелая и целеустремлённая, прошла школу «Дома-2»! Так что ей точно хватит отваги выйти на ринг против меня. Что я буду с ней делать на ринге? Отвечу её же словами: «Танцуй под Бузову, тряси своими арбузами». Сначала я посмотрю как она трясёт своими арбузами, а потом закончу это шоу (намекая на нокаут - NEWS.ru). Я покажу ей, что такое настоящий бокс, — сказала Семёнова.