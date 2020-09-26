Семёнова: я покажу Бузовой, что такое настоящий бокс

Женский бокс по популярности сильно отстаёт не только от мужского бокса, но и от женского ММА. Шаг в направлении исправления этой ситуации сделала Ангелина Семёнова — российская спортсменка, мастер боевых искусств, бронзовый призёр чемпионата мира по панкратиону, бросившая вызов Ольге Бузовой. Зачем она это сделала и как она себе представляет бой с одной из самых популярных (нравится это кому-то или нет) девушек России — она рассказала NEWS.ru.

С чего вообще всё началось? С заявления Ольги Бузовой, которая сказала, что хочет сделать реалити-шоу, где боксёры будут выходить на ринг против блогеров.

Предложила Умару Кремлёву идею нового шоу по боксу. Ведь, бокс — это красиво! Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше, — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Генеральному секретарю Федерации бокса России Кремлёву идея понравилась, о чём он рассказал ранее в интервью NEWS.ru.

Умар Кремлев umar_kremlev/instagram.com

Я поддерживаю её идею, это популяризация бокса. Она же не говорит, что звёзды будут драться, это будут молодые ребята, которых никто не знает, и их будут ставить против блогеров. Для популяризации это хорошо. Мы подумаем ещё, как именно это организовать, но само предложение Ольги интересное. Будем над ним работать, — сказал Кремлёв.

Не прошло и двух дней, как появился первый претендент на бой с самой Ольгой Бузовой. Этой желающей оказалась девушка по имени Ангелина Семёнова — профессиональный боксёр с одним-единственным боем, который был в августе 2020 года проигран нокаутом за 9 секунд.

Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты Боец по жизни! Ты красивая, а Я красивая и сильная. Давай устроим реально КРУТОЙ БОЙ! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!, — написала Семёнова в Instagram.

После этого стало интересно поговорить с Ангелиной и узнать, что именно движет ей. И что она собирается сделать с Бузовой. Кстати, до бокса Ангелина занималась джиу-джитсу, грэпплингом, тайским боксом и панкратионом. А до единоборств она выступала в спортивно-танцевальном ансамбле, а также занималась плаванием и конькобежным спортом. Так что бокс — не единственная дисциплина, где 26-летняя Семёнова могла бы посопреничать с 34-летней поп-звездой.

— Что вас вообще заставило бросить вызов Бузовой?

— Я увидела в сети видео, где Ольга красноречиво говорит о том, что готова выйти на ринг против абсолютно любого спортсмена. И мне пришла в голову грандиозная мысль, а почему бы нам с ней не показать крутой бой?

— Думаете, она согласится?

— Думаю, да, ведь она смелая и целеустремлённая, прошла школу Дома-2! Так что ей точно хватит отваги выйти на ринг против меня.

Ольга Бузова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Была уже какая-то реакция на ваш вызов со стороны Бузовой или кого-нибудь, кто может организовать бой?

— Да, была реакция со стороны её менеджера, который сказал, что Ольга обладает навыками боевых искусств. По-моему, айкидо. Так что провести бой с ней будет ещё интереснее. Я не знаю, кто наш поединок организует, но тот, кто это сделает, получит однозначно самый кассовый и зрелищный бой в истории женского бокса.

— Вы сказали, что будете её бить несильно, но красиво. Поясните. Что именно вы сделаете с Ольгой?

— Да, сильно я бить действительно не буду. Я покажу ей, что такое техничные удары. Широкой общественности мы бы показали, что бокс — это не только суровые и жёсткие мужчины, но и красивые девушки!

— Как вы себе представляете бой с ней? Вот вы вышли на ринг, что дальше?

— Отвечу её же словами: «Танцуй под Бузову, тряси своими арбузами». Сначала я посмотрю, как она трясёт своими арбузами, а потом закончу это шоу. Я покажу ей, что такое настоящий бокс.