Умар Кремлёв: поддержим идею Бузовой по боям боксёров с блогерами

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о ситуации с возможным переносом Олимпиады в Токио с 2020 на 2022 год, об осуждённом боксёре Георгии Кушиташвили (ему дали три года условно за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца), возвращении Мурата Гассиева и его бое с Александром Усиком, а также о предложении Ольги Бузовой организовать реалити-шоу, где боксёры будут драться с блогерами.

«Олимпиаду надо переносить»

— Олимпиада в 2021 году вообще состоится? Какая у вас информация?

— Я сам пока не понимаю, учитывая, что страны наоборот закрываются: Израиль, Европа. Решения нет, всё в подвешенном состоянии. Но хочется, чтобы Игры провели, потому что перенос — это удар для спортсменов, они же готовились, подводили себя к пику формы, а теперь многие полгода вообще не тренировались. Сейчас неизвестно, какие решения будут приниматься по поводу Олимпиады, потому что вообще непонятно, как её проводить.

— Учитывая, что нужно ещё провести целую серию отборочных турниров, сначала национальных, а потом международных — как всё успеть?

— Вряд ли всё успеют. В Лондоне отбор проводили без зрителей, а боксёры всё равно заразились, и всё пришлось отменить. Я не очень понимаю, как всё сейчас можно организовать, учитывая ситуацию с вирусом.

— Какова вероятность, что этого не получится сделать, и Олимпиада в 2021 году не состоится?

— Честно говоря, я думаю, что её опять перенесут. Учитывая, как сейчас всё сложно идёт. Правильно было бы перенести её на 2022 год. Нереально сейчас быстро что-то лепить, ничего не готово, спортсмены не готовы. Им на восстановление вообще год нужен. Профессионалам проще, там турниры одним днём проходят, в плане логистики всё намного легче.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Гассиев победит Усика, не сомневаюсь»

— Что будет с чемпионом России Георгием Кушиташвили? Недавно он, условно осужденный на три года за хранение наркотиков и удар росгвардейца, сказал, что «думает, что вернется в сборную». Какова вероятность этого?

— Пусть человек до конца отбудет наказание, пусть всё это время занимается только благими делами, пусть доказывает, что он не такой, как люди подумали. Мы его бросать не будем, пристроим его куда-нибудь. Он может тренироваться со сборной, но выступать он пока не будет. Все могут ошибаться, но отбыть наказание, установленное судом, надо. Он молодец, что признал свою вину, он исправляется, во время пандемии помогал ребятам. Но его участие в Олимпиаде исключено. Он может только тренироваться, выступать пока он не будет.

— Когда ждать возвращения Мурата Гассиева? С ним просто какой-то злой рок.

— Мурат готовится, сейчас ведём переговоры, планируем 31 октября провести бой. По сопернику в ближайшее время объявим.

— Вы неоднократно заявляли, что его реванш с Александром Усиком не только состоится, но и Мурат в нём победит. Всё ещё верите в это?

— Я в этом уверен! Дай бог, чтобы Мурат быстрее восстановился. Он победит Усика в реванше, я не сомневаюсь. Это профессиональный бокс, здесь всё решает подготовка к конкретному бою. В тот раз Усик был готов лучше, он его переиграл, но в повторном лучше будет готов Мурат.

— Как Мурат победит Усика?

— Спокойно. Пример — бой Усика с Егором Мехонцевым на чемпионате мира. Егор ему не давал бегать, резал углы. Не дайте Усику бегать, и он не будет так опасен. Надо не давать ему пространства, встречать его. Именно так и сделал Егор Мехонцев. Так же сделал Артур Бетербиев в бою с Александром Гвоздиком.

— Чего ждёте от боя Усика с Чисорой?

— Усик — хороший боксёр, олимпийский чемпион, и Чисора ему не соперник. Это не такая конкуренция, с которой Александр не справится. Будет игровой бокс, в котором Усик спокойно победит, я вообще не сомневаюсь.

«Бой Харитонова с Уильямсом — цирк, который не должен повториться»

— Бой Сергея Харитонова с Дэнни Уильямсом. Что это было?

— Сергей здесь не при чём, но таких боёв не должно быть, они недопустимы. Мы же не в цирке находимся. Такое нельзя допускать. Хотелось бы, чтобы такого никогда не повторялось, мы сделали выговор нашему департаменту за то, что такой бой вообще состоялся. Я был очень недоволен, бокс — это серьёзный вид спорта, а не цирк.

— Как вам бокс Харитонова, хотели бы его ещё раз увидеть на ринге?

— Там было не на что смотреть, нельзя по этому бою делать выводы. Этого Уильямса даже журналист бы побил. Был бы соперник серьёзнее, Сергей бы тоже показал больше.

— Ольга Бузова хочет делать шоу, где блогеры будут драться с боксерами. Что думаете об этом?

— То, что Ольга предложила, мне понравилось. Я поддерживаю её идею, это популяризация бокса. Она же не говорит, что звёзды будут драться, это будут молодые ребята, которых никто не знает, и их будут ставить против блогеров. Для популяризации это хорошо. Мы подумаем ещё, как именно это организовать, но само предложение Ольги интересное. Будем над ним работать.