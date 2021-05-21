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Единоборства

Секс-символ Bellator проиграла впервые в карьере

09:28, 22 мая 2021
Фото: valerieloureda/instagram.com

Боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда из США потерпела первое поражение в карьере, передаёт Lenta.ru. 

Единогласным решением судей американка проиграла соотечественнице Ханне Гай в бою на турнире Bellator 259, который состоялся в Анаксвилле. Поединок прошёл в ночь на 22 мая и продлился три раунда.

Для 22-летней Лореды это поражение стало первым в профессиональной карьере. 

Ранее сообщалось, что команда футболистов Strikers нанесла первое поражение регбистам Rugby Tacklers в «Лиге звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Встреча закончилась со счётом 16:10. Эта победа вывела футбольную сборную на второе место лиги — регбисты остались на первом месте за счёт лучшей разницы выигранных раундов в сезоне. Капитан регбистов Кирилл Зиновьев объяснил поражение отличным началом матча со стороны Strikers. Во втором матче дня встречались команды фигуристов Figure Skaters и бойцы смешанных единоборств MMA Hammers. Бойцы уступили со счётом 9:16.

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