Секс-символ Bellator проиграла впервые в карьере

https://static.news.ru/photo/1aa7e30e-bacc-11eb-934e-96000091f725_660.jpg Фото: valerieloureda/instagram.com

Боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда из США потерпела первое поражение в карьере, передаёт Lenta.ru.

Единогласным решением судей американка проиграла соотечественнице Ханне Гай в бою на турнире Bellator 259, который состоялся в Анаксвилле. Поединок прошёл в ночь на 22 мая и продлился три раунда.

Для 22-летней Лореды это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что команда футболистов Strikers нанесла первое поражение регбистам Rugby Tacklers в «Лиге звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Встреча закончилась со счётом 16:10. Эта победа вывела футбольную сборную на второе место лиги — регбисты остались на первом месте за счёт лучшей разницы выигранных раундов в сезоне. Капитан регбистов Кирилл Зиновьев объяснил поражение отличным началом матча со стороны Strikers. Во втором матче дня встречались команды фигуристов Figure Skaters и бойцы смешанных единоборств MMA Hammers. Бойцы уступили со счётом 9:16.