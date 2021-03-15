Регбисты впервые проиграли в «Лиге звёзд спорта» по СS:GO

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко оценил выступления своего подопечного. По его словам, сезон-2020/21 был удачным для спортсмена.

За весь сезон он достиг почти всех целей, которые были поставлены. Он стал чемпионом мира, он выиграл «Тур де Ски», он выиграл общий зачёт Кубка мира <...>. Было очень большое...