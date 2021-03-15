Регбисты впервые проиграли в «Лиге звёзд спорта» по СS:GO

Команда футболистов Strikers нанесла первое поражение регбистам Rugby Tacklers в «Лиге звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Встреча закончилась со счётом 16:10.
Эта победа вывела футбольную сборную на второе место лиги — регбисты остались на первом месте за счёт лучшей разницы выигранных раундов в сезоне.
Капитан регбистов Кирилл Зиновьев объяснил поражение отличным началом матча со стороны Strikers.
Они развалили нашу атаку, играли очень хорошо и закрыто, показали замечательное командное взаимодействие. В защите мы играли неплохо, но этого нам не хватило, — сказал он.
Во втором матче дня встречались команды фигуристов Figure Skaters и бойцы смешанных единоборств MMA Hammers. Бойцы уступили со счётом 9:16.
«Лига звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский Киберспорт» и при поддержке департамента спорта города Москвы. NEWS.ru является информационным партнёром соревнований.