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Регбисты впервые проиграли в «Лиге звёзд спорта» по СS:GO

13:12, 15 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Команда футболистов Strikers нанесла первое поражение регбистам Rugby Tacklers в «Лиге звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Встреча закончилась со счётом 16:10.

Эта победа вывела футбольную сборную на второе место лиги — регбисты остались на первом месте за счёт лучшей разницы выигранных раундов в сезоне.

Капитан регбистов Кирилл Зиновьев объяснил поражение отличным началом матча со стороны Strikers.

Они развалили нашу атаку, играли очень хорошо и закрыто, показали замечательное командное взаимодействие. В защите мы играли неплохо, но этого нам не хватило, — сказал он.

Во втором матче дня встречались команды фигуристов Figure Skaters и бойцы смешанных единоборств MMA Hammers. Бойцы уступили со счётом 9:16.

«Лига звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский Киберспорт» и при поддержке департамента спорта города Москвы. NEWS.ru является информационным партнёром соревнований.

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