Россиян побил американца в главном бою UFC в Лас-Вегасе Россиянин Павлович нокаутировал американца Блейдса в главном бою турнира UFC в Лас-Вегас

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец-тяжеловес смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович в главном событии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) серии Fight Night досрочно одолел американца Кертиса Блейда. Турнир проходил в американском Лас-Вегасе. Схватка завершилась в первом раунде техническим нокаутом, передает РИА Новости.

Это шестая подряд победа в активе 30-летнего россиянина. Всего на счету Павловича 18 побед и одно поражение.

Блейдсу 32 года, он одержал 17 побед и четырежды терпел поражения.

Ранее сообщалось, что победа в этом поединке вплотную приблизит Сергея Павловича к бою за титул чемпиона организации.

12 марта российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл представителю Грузии Мерабу Двалишвили в поединке в легчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 71.