«Реакция Кадырова была адекватной»: Бетербиев высказался о спорах о Хабибе

https://static.news.ru/photo/0e0b44b2-b6f1-11eb-8e3d-96000091f725_660.jpg Фото: arturbeterbiev/instagram.com

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов — проект UFC, который не выступал под флагом России. Слова Бетербиева приводит Kavkaz Press.

Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвёт любого из клуба «Ахмат». Реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича — это естественная, адекватная реакция, потому что этот человек не просто финансирует этот клуб, каждого бойца с этого клуба, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате», — сказал Бетербиев.

Боксёр считает, что Кадыров справедливо сомневается, что Хабиб всех порвёт в клубе «Ахмат», и разумно предложил проверить, действительно ли это так.

13 мая Кадыров заявил, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов — проект американского промоушена. По словам главы Чечни, там Хабиб 100-процентно порвал, но порвёт ли он в клубе «Ахмат» — большой вопрос. И предложил любые деньги за бой Хабиба с кем-то из клуба.

17 мая в клубе «Ахмат» объяснили, почему Кадыров назвал Хабиба «проектом UFC».