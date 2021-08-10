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Прокурор запросил 3,5 года колонии выданному из РФ бойцу Белоруссии Кудину

18:11, 10 августа 2021
Прокурор запросил 3,5 года колонии выданному из РФ бойцу Белоруссии Кудину Алексей Кудин Фото: kudin_alexey_mma/instagram.com
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Белорусский спортсмен Алексей Кудин, которого экстрадировали на родину из России, может лишиться свободы сроком на 3,5 года. Об этом сообщает незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр «Весна» в своём Telegram-канале.

Прокурор просит лишить его, Кудина, свободы на три года и шесть месяцев в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

12 августа Кудин был задержан в ходе акции протеста в его родном городе Молодечно. Сообщалось, что в него стреляли резиновыми пулями и добивали впятером. В ноябре он покинул Белоруссию в багажнике машине, чтобы спастись от уголовного преследования.

О задержании Кудина в столице России стало известно 21 января 2021 года. 36-летний боец приехал в Москву, чтобы помочь Александру Волкову подготовиться к бою с Алистаром Оверимом, который был запланирован на 6 февраля в Лас-Вегасе. 21 июля заслуженного мастера спорта Белоруссии вывезли в Минск. 

Несмотря на поддержку со стороны других спортсменов, помочь Кудину так и не удалось. 

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