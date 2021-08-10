Прокурор запросил 3,5 года колонии выданному из РФ бойцу Белоруссии Кудину
Белорусский спортсмен
Прокурор просит лишить его, Кудина, свободы на три года и шесть месяцев в колонии общего режима, — говорится в сообщении.
12 августа Кудин был задержан в ходе акции протеста в его родном городе Молодечно. Сообщалось, что в него стреляли резиновыми пулями и добивали впятером. В ноябре он покинул Белоруссию в багажнике машине, чтобы спастись от уголовного преследования.
О задержании Кудина в столице России
Несмотря на поддержку со стороны других спортсменов, помочь Кудину так и не удалось.