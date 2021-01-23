Назад в ад: как белорусский боец сбежал от пыток на родине, но ненадолго

История белорусского бойца ММА Алексея Кудина может оставить равнодушным только тех, кто о ней не слышал. То, что случилось с ним, могло бы стать сюжетом для триллера, хотя таких сюжетов в последние несколько месяцев можно собрать десятки. Парень оказался в ситуации, которой посочувствуют даже самые смелые, но отчасти он виноват в ней сам. Что произошло — в материале NEWS.ru.

Вышел на прогулку

Началось всё 10 августа в Молодечно, родном городе Кудина, на следующий день после выборов президента Белоруссии. Вот что он сам рассказал NEWS.ru через два месяца после событий, когда находился под домашним арестом и ожидал приговора суда.

Мы с друзьями вышли прогуляться по центру города, Интернет обрубили полностью, а любопытство никуда не денешь, хотелось понять, что всё-таки на самом деле происходит. Мы шли по парку, увидели толпу людей, которая двигалась в нашу сторону, потому что правоохранительные органы начали её оттеснять. И так мы оказались в центре событий, сами того не желая. Изначально мысль была просто прогуляться и посмотреть. Вот я и прогулялся, — рассказал он.

По словам Кудина, он убегал от омоновцев и в момент погони ему несколько раз прилетело по голове дубинкой. После этого он «толкнул пару ребят, защищаясь от них». Писали, что он сломал челюсть представителю ОМОНа. В тот вечер Алексей вернулся домой, но решил поехать в больницу на КТ головы, потому что получил по ней дубинкой и испытывал головокружение и тошноту. В больнице его и задержали. Предъявили обвинение в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и отвезли в РОВД.

По пути в отделение Кудина жестоко избили. Писали, что делало это сразу пять силовиков в масках, в него даже стреляли резиновой пулей. В итоге бойца поместили под домашний арест, где он находился до 19 ноября. В этот день у него должен был быть суд, но он на него не явился. Куда он поехал, не знала даже жена.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru



Багажник зазря

Позже он нашёлся во Франции, куда уехал в багажнике машины своего друга. Он поблагодарил людей, помогших ему совершить этот побег, и заявил, что больше ему ничего не угрожает. Ещё он пообещал вернуться в Белоруссию в скором времени, как только это будет безопасно для него. Теперь он, кажется, вернётся туда намного раньше, чем надеялся.



21 января стало известно, что Кудина задержали в Москве. Первый вопрос, который возникает в связи с этим: что он вообще делал в столице России, если он находится в розыске в Союзном государстве? На этот вопрос попытался ответить его менеджер Алексей Харланов.

Я был удивлён, что он в Москве, у меня была информация, что он во Франции. Тренер сказал, что он приехал в Москву готовить Александра Волкова. Это была его личная инициатива, он не спрашивал у менеджмента, как лучше поступить. Ясно, что ехать в Россию после того, что случилось с ним дома, — не лучшая идея. Мы ещё говорили ему в парк не ходить, когда начались протесты в Белоруссии. Он сам полез в эту «движуху». Случилось то, что случилось. После той истории мы уже не контролировали происходящее с Кудиным, — сказал Харланов NEWS.ru.

После этого разговора мы нашли тренера Кудина Алексея Анциповича. К сожалению, он не сказал ничего, кроме того, что сам узнал обо всём из новостей. Очевидно, что в этом нет ни слова правды, но его можно понять. Сейчас страшно всем, прийти могут и за ним.

Отрицает присутствие в тренировочном зале Александра Волкова и тренер бойца UFC Тарас Кияшко. Вот что он сказал NEWS.ru.

Мы не видели Алексея уже давно. В последний раз ещё до всех событий, где-то полгода назад. Это ложь, что он тренировался с нами и помогал Волкову готовиться. Дайте мне номер того, кто вам это сказал, я с ним поговорю. Я понятия не имею, что случилось с Алексеем, как его задержали, — заявил он.

Однажды мы узнаем, что именно случилось с Кудиным в Москве, как его задерживали и что предъявили. И главное — зачем он вообще поехал в Россию. Это решение назвать умным никак нельзя, с какой стороны ни посмотри. Спастись от расправы такой ценой, чтобы нарваться на ещё более серьёзные проблемы...

Наверняка, Алексей сам об этом жалеет, и наверняка, он не ожидал, что за ним придут в другой стране. Пусть даже в союзной. Сейчас Белорусский фонд спортивной солидарности просит приостановить экстрадицию, но шансов, что у них это получится, практически нет. Между странами, как известно, есть договор об экстрадиции. Будем следить за ситуацией и надеяться, что Кудину ещё раз крупно повезёт.