Побитый ОМОНом белорусский боец задержан в Москве

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Белорусский боец ММА Алексей Кудин задержан в Москве и будет экстрадирован на родину. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе агентства, представляющего интересы спортсмена.

Кудин находился в Москве и помогал бойцу Александру Волкову готовиться к бою с Алистаром Оверимом, который запланирован на 6 февраля в Лас-Вегасе. Теперь 36-летнего белоруса ждёт экстрадиция на родину.

1 декабря NEWS.ru писал, что Алексей Кудин покинул Белоруссию и скрылся от уголовного преследования. Отмечалось, что он уехал в Париж. Ранее он подписал письмо спортсменов за новые выборы в Белоруссии и против насилия со стороны силовиков.

Кудин был задержан 12 августа в ходе акции протеста в его родном городе Молодечно. Сообщалось, что в него стреляли резиновыми пулями и добивали впятером

В эксклюзивном интервью NEWS.ru боец рассказал о том, что предшествовало его задержанию, и о том, как именно с ним вёл себя ОМОН.