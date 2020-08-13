12 августа в ходе акции протеста был задержан известный белорусский боец, заслуженный мастер спорта Алексей Кудин в его родном городе Молодечно. Сейчас он находится в СИЗО и ждёт адвоката. О произошедшем распространяется противоречивая информация, которую близкие бойца опровергают, а коллеги по цеху проводят флешмоб с просьбой освободить спортсмена от уголовной ответственности.

Лучший боец Белоруссии

Алексей Кудин хорошо известен российским любителям единоборств, так как провёл немало боёв в ведущих российских лигах, таких как M-1 Global, Fight Nights и ProFC. Также в его активе — выступление во втором промоушене в мире Bellator. Среди его соперников есть такие известные тяжеловесы, как Алексей Волков, Сергей Харитонов, Сергей Павлович и Михаил Мохнаткин. В большинстве поединков с топовыми соперниками он уступал, однако при этом составлял им достойную конкуренцию. Также Кудин много тренировался в российских клубах, а потому сейчас получает поддержку со стороны коллег из России и ближнего зарубежья.

Кудин — яркий представитель белорусской школы тайского бокса, которая считается одной из лучших в мире. На его счету четыре золотые медали чемпионатов мира по тайскому боксу в самом престижном тяжёлом весе и звание заслуженного мастера спорта Республики Беларусь, которую он представляет на протяжении 15 лет любительской и профессиональной карьеры. Свой последний бой он провёл в сентябре прошлого года в Минске, нокаутировав соотечественника Евгения Бову в главном поединке вечера. В июле этого года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби он секундировал грузинскому бойцу Роману Долидзе, так как в последние годы совмещает работу спортсмена и тренера.

Если говорить о вкладе в белорусские ММА, то Кудин может по праву считаться самым известным и титулованным бойцом, проживающим на территории Белоруссии, и вторым после экс-чемпиона UFC Андрея Орловского, который давно живёт и тренируется в Чикаго. Кудину присущи ударная техника высокого класса, стойкость и готовность принять бой против любого опасного соперника даже на коротком уведомлении. Из 12 поражений он только дважды проигрывал техническими нокаутами.

«Не распространять фейковую информацию»

Ещё древнегреческий драматург, отец трагедии Эсхил говорил, что первая жертва войны — это правда. Среди распространяемых СМИ сведений о событиях в Белоруссии поступает немало противоречивой и откровенно фейковой информации. Так и в случае с задержанием Кудина одни источники говорили, что он применил силу и нанёс травмы троим милиционерам, а на следующее утро его жестоко избили и расстреляли в упор в его доме, сделав инвалидом. По другой версии, спортсмена забрали за то, что он сломал челюсть сотруднику правоохранительных органов. Однако источники, близкие Алексею Кудину, эту информацию, вызвавшую огромный всплеск эмоций в социальных сетях, не подтверждают.

Друзья, хотел бы всех вас призвать к благоразумию и не распространять неподтверждённую фейковую информацию. По имеющейся у нас информации, можем сказать следующее: да, на данный момент Алексей Кудин действительно задержан структурами МВД Беларуси, его здоровью ничего не угрожает, он не принимал участия в каких-либо протестных акциях, а просто оказался в числе очевидцев происходящего между протестующими и полицией и случайно попал «под раздачу». Надеемся, что в ближайшее время данная ситуация разрешится, все обвинения будут сняты, а Алексей не станет жертвой политических разборок, — написал в Instagram менеджер бойца Артём Харланов.

Не подтверждает информацию о факте нанесения телесных повреждений кому-либо и Instagram Алексея Кудина. В сторис уже опубликованы десятки постов в поддержку спортсмена, как со стороны его воспитанников, так и российских коллег по цеху, среди которых немало известных представителей единоборств, таких как боксёр Алексей Папин, самбист Михаил Мохнаткин, украинка Елена Колесник, тренеры Руслан Кривуша и Тарас Кияшко.

Кудин не стал бы необоснованно применять силу

Наставник Алексея Волкова Тарас Кияшко поделился известной ему информацией. Он призвал не обращать внимания на фейки, доверять только проверенным сведениям, при этом выразив надежду, что Кудин будет освобождён, когда выяснятся все обстоятельства случившегося.

За что задержали Алексея, пока непонятно. Сегодня в обед к нему должен попасть адвокат. Я вчера общался с его супругой. До сих пор достоверно никто ничего не знает, но уже идёт много наговоров. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Я уверен, что сам он ни на кого бы не бросился. Главное, чтобы это не было какой-то целенаправленной провокацией. Думаю, после обеда ситуация прояснится, — рассказал Кияшко NEWS.ru.

Вечером начинаются маски-шоу: всех избивают и забирают в тюрьму

Коллега и друг бойца, белорусский кикбоксёр Пётр Романкевич в подробностях рассказал о случившемся с Кудиным в городе Молодечно со слов его супруги, ставшей свидетелем задержания.

У нас в Белоруссии творится беспредел. Вечером начинаются маски-шоу. Подъезжают машины, куда всех начинают паковать, забирают в тюрьму и открывают уголовные дела либо избивают и оставляют на улице. Лёша гулял с детьми на улице Молодечно. Подъехала машина, он начал убегать, но они его догнали, дали по ногам. Он встал и начал отбиваться. В него начали стрелять резиновыми пулями. Впятером добили его и забросили в машину. Конечно, из этой истории многое раздули, якобы приехали домой и покалечили на всю жизнь, — рассказал Романкевич NEWS.ru.

По словам спортсмена, Кудину сильно рассекли руку и наложили восемь швов, но в целом он не получил тяжёлых травм.

Говорят, что ему могут дать очень большой срок за нападение на сотрудника милиции, хотя он всего лишь защищался. Такого беспредела в Белоруссии ещё не было, — сообщил Романкевич.

Также кикбоксёр поделился ожиданиями по поводу дальнейшего развития ситуации в стране и противостояния власти и сторонников оппозиции.