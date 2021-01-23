Харитонов поддержал задержанного в Москве белорусского бойца

https://static.news.ru/photo/a8f65a78-5cda-11eb-8c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Кудин/vk.com

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов записал видео в поддержку задержанного в Москве белорусского бойца Алексея Кудина.

С Алексеем мы встречались в клетке, вместе тренировались, стали друзьями. Я уважаю этого парня. У него случилась неприятная ситуация, в него стреляли на акциях протеста в Белоруссии, я сам видел раны и огнестрельные ранения. Лёха воспитывает пятерых детей, верующий человек. Я знаю его не так хорошо, как жена, но это правильный парень, упёртый, уверенный и, что самое главное, патриот своей страны, — сказал Харитонов.

Также он призвал российских должностных лиц не экстрадировать Кудина в Белоруссию, так как он приехал в братское государство помогать, и ни от кого не скрывался.

О задержании Кудина NEWS.ru писал 21 января. 36-летний боец приехал в столицу России помочь Александру Волкову подготовиться к бою с Алистаром Оверимом, который запланирован на 6 февраля в Лас-Вегасе. Сейчас ему грозит экстрадиция на родину.

12 августа Кудин был задержан в ходе акции протеста в его родном городе Молодечно. Сообщалось, что в него стреляли резиновыми пулями и добивали впятером. В ноябре он покинул Белоруссию в багажнике машине, чтобы спастись от уголовного преследования.