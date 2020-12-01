Побитый ОМОНом белорусский боец покинул страну и скрылся от преследования

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Белорусский боец ММА Алексей Кудин покинул страну и скрылся от уголовного преследования. Об этом сообщает портал Tribuna.by.

Сообщается, что он находится в Париже. Так же отмечается, что он подписал письмо спортсменов за новые выборы в Белоруссии и против насилия со стороны силовиков.

Кудин был задержан 12 августа в ходе акции протеста в его родном городе Молодечно. Сообщалось, что в него стреляли резиновыми пулями и добивали впятером

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Кудин рассказал о том, что предшествовало его задержанию и о том, как именно с ним вёл себя ОМОН.

В активе 35-летнего Кудина 26 побед по правилам ММА при 12 поражениях и одной ничьей. Ещё один бой был признан несостоявшимся.