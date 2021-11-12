«Порвал бы его»: Макгрегор уверен, что превосходит Яна в боксе

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что действующий обладатель временного титула в легчайшем весе Пётр Ян не смог бы составить ему конкуренцию в боксе. Об этом ирландец написал у себя в Twitter, комментируя рейтинг лучших боксёров UFC.

Макгрегор опубликовал на своей странице пост Ez RAW, в котором был приведён список лучших боксёров в истории UFC по версии подкаста. Первую строчку в нём занял Пётр Ян, вторую — Макс Холлоуэй, на третьем, четвёртом и пятом местах расположились сам ирландец, Жозе Алдо и Нейт Диас.

Я перебоксировал троих из этого списка. В UFC нет никого, кто был бы даже близко к уровню моего бокса. Даже Дастин смог сюда попасть только после того, как я сломал ногу. Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но я порвал бы его, — выразил мнение ирландец.

Макгрегор первым в истории UFC удерживал чемпионские титулы в двух дивизионах одновременно. В декабре 2015 года он завоевал пояс в полулёгком весе, а в ноябре 2016-го взял трофей в лёгком. Впоследствии ирландец провёл бой по боксу с Флойдом Мейвезером — младшим, а после возвращения в MMA выиграл лишь одну схватку из четырёх. Один раз он уступил Хабибу Нурмагомедову и дважды Дастину Порье.

I outboxed 3 guys on this list! Thereâs no one even remotely close to my boxing in the ufc. Even Dustin only got shots off post the leg damage. Everyone has been pucked around by me if we are going off boxing. Yan is good tho, i like his style. Iâd rip him up in that shell tho. https://t.co/kjB61gqFGX — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 12, 2021

Ранее Конор Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта. В соответствующей видеозаписи спортсмен сообщил о возобновлении тренировок для подготовки к следующему поединку.