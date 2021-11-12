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«Порвал бы его»: Макгрегор уверен, что превосходит Яна в боксе

14:54, 12 ноября 2021
«Порвал бы его»: Макгрегор уверен, что превосходит Яна в боксе Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что действующий обладатель временного титула в легчайшем весе Пётр Ян не смог бы составить ему конкуренцию в боксе. Об этом ирландец написал у себя в Twitter, комментируя рейтинг лучших боксёров UFC.

Макгрегор опубликовал на своей странице пост Ez RAW, в котором был приведён список лучших боксёров в истории UFC по версии подкаста. Первую строчку в нём занял Пётр Ян, вторую — Макс Холлоуэй, на третьем, четвёртом и пятом местах расположились сам ирландец, Жозе Алдо и Нейт Диас.

Я перебоксировал троих из этого списка. В UFC нет никого, кто был бы даже близко к уровню моего бокса. Даже Дастин смог сюда попасть только после того, как я сломал ногу. Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но я порвал бы его, — выразил мнение ирландец.

Макгрегор первым в истории UFC удерживал чемпионские титулы в двух дивизионах одновременно. В декабре 2015 года он завоевал пояс в полулёгком весе, а в ноябре 2016-го взял трофей в лёгком. Впоследствии ирландец провёл бой по боксу с Флойдом Мейвезером — младшим, а после возвращения в MMA выиграл лишь одну схватку из четырёх. Один раз он уступил Хабибу Нурмагомедову и дважды Дастину Порье.

Ранее Конор Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта. В соответствующей видеозаписи спортсмен сообщил о возобновлении тренировок для подготовки к следующему поединку.

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