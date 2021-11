«Порвал бы его»: Макгрегор уверен, что превосходит Яна в боксе

Макгрегор опубликовал на своей странице пост Ez RAW, в котором был приведён список лучших боксёров в истории UFC по версии подкаста. Первую строчку в нём занял Пётр Ян, вторую — Макс Холлоуэй, на третьем, четвёртом и пятом местах расположились сам ирландец, Жозе Алдо и Нейт Диас.

Макгрегор первым в истории UFC удерживал чемпионские титулы в двух дивизионах одновременно. В декабре 2015 года он завоевал пояс в полулёгком весе, а в ноябре 2016-го взял трофей в лёгком. Впоследствии ирландец провёл бой по боксу с Флойдом Мейвезером — младшим, а после возвращения в MMA выиграл лишь одну схватку из четырёх. Один раз он уступил Хабибу Нурмагомедову и дважды Дастину Порье.