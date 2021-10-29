Ирландский боец, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда. Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся». Вернулся с удвоенной энергией. Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! — заявил Макгрегор и призвал всех готовиться к величайшему возвращению в истории спорта.

33-летний ирландец не выступал с июля 2021 года, когда из-за перелома ноги был снят с боя против Дастина Порье. Макгрегору засчитали поражение техническим нокаутом. Всего в его активе шесть проигрышей при 22 победах.

13 октября Макгрегор с юмором ответил Хабибу Нурмагомедову на шутку о медали от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Поводом для юмора стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».