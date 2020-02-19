Два непобеждённых тяжеловеса, обладающие огромной нокаутирующей мощью сразятся за неофициальный статус лучшего тяжеловеса мира. 22 февраля на легенарной MGM Grand Arena Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут реванш спустя более чем год после их первого поединка. Драматичный бой, в котором ирландец был на грани нокаута, завершился ничьей. Однако вторая серия противостояния также не расставит точки над i, так как контракт предусматривает проведение реванша до конца 2020 года.

Экс-чемпион на грани выживания

История Тайсона Фьюри, самого талантливого тяжеловеса своего поколения полна взлётов и падений. В 2015 году он взошёл на вершину, побив Виталия Кличко его же оружием. Джеб, постоянное давление в клинчах, использование роста и длины рук — те самые козыри, которые приносили победу украинцу, были использованы против него. Сыграл свою роль и возраст. Кличко на тот момент было уже под 40.

После той победы Фьюри исчез с радаров на три года, и за это время растерял все свои чемпионские титулы. Как потом вспоминал сам боксёр, он отправился в длительный загул, страдал алкогольной и наркотической зависимостью и набрал вес до 170 кг. При этом он провалил один из допинг-тестов. Возвращаться в дело было крайне тяжело и после двух побед в разогревочных боях он вышел на поединок против набравшего оптимальную форму Деонтея Уайлдера, но сам на тот момент ещё был далек от оптимальных кондиций.

Отто Валлин и Тайсон Фьюри Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поначалу бой складывался с преимуществом Фьюри, который был лёгок на ногах и имел преимущество на дистанции, однако в концовке Уайлдер стал чаще попадать и в девятом и 12-м раундах отправлял соперника на настил ринга. Добить и вырвать победу американец всё же не сумел, однако свёл бой вничью и сохранил принадлежащий ему и по сей день титул WBC. Фьюри с тех пор взял верх над не хватающими звёзд с неба проспектами с красивыми рекордами Томом Шварцем и Отто Валлином.

От угрозы самоубийства до статуса лучшего

Судьба Уайлдера тоже никогда не была простой. Недавно боксёр признался, что был готов покончить с собой в 20-летнем возрасте, когда у него родилась дочь с физическими отклонениями. В разное время у него были проблемы с законом из-за хранения наркотиков, а в 2013 году его арестовали за избиение девушки в отеле. На профессиональном ринге его долгое время не воспринимали всерьёз, несмотря на внушительную серию побед и нокаутов, даже когда в 2015 году он завоевал впервые чемпионский титул в поединке с Бермейном Стиверном.

В вину Уайлдеру и его менеджеру Элу Хеймону ставился слишком осторожный подход к выбору оппозиции. Так проблемы Александра Поветкина с допингом, несмотря на снятые впоследствии обвинения, позволили американцу дважды отменить поединки с максимально опасным на тот момент россиянином.

В свою очередь соперника уровня Криса Арреолы, Джеральда Вашингтона и Доминика Бризила не могли приблизить к статусу лучшего в истории, хотя Уайлдер всегда впечатлял своей ударной мощью и мог расправиться с соперником за один раунд или проигрывать бой в одну калитку, а затем решить его исход одним ударом.

Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уайлдер может победить только нокаутом

Накануне повторного боя большинство специалистов сходятся в том, что Уайлдер бьёт сильнее и может выиграть только нокаутом. Потрясти соперника он способен в самый неожиданный момент, как это было в бою с Луисом Ортисом. При этом он выглядел убедительнее в последних боях, а потому именно этот исход считается более вероятным. Фьюри тоже способен нокаутировать своих оппонентов, но в последних боях этим качеством редко блистал.

Его шанс — затянуть бой в концовку и выиграть за счёт движения и идеальной физической готовности. Букмекеры считают его андердогом, но предпочтение Уайлдеру отдают с небольшим преимуществом. В отличие от другого недавнего титульного реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом, здесь нет явного преимущества в классе у одного из оппонентов, а потому их трилогия может войти в анналы истории мирового бокса, как противостояние Мухаммеда Али и Джо Фрезера или Эвандера Холифилда и Майка Тайсона.