https://static.news.ru/photo/e52fcadc-21ae-11ea-9e58-fa163e074e61_660.jpg Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри Фото: Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Тайсона Фьюри, заявил, что третий бой с американцем Деонтей Уайлдером уже запланирован.

Тайсон вернётся на ринг с Уайлдером 22 февраля. И они будут драться снова, независимо от того, кто победит, летом, — цитирует Уоррена Mirror.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошёл 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

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