Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Тайсона Фьюри, заявил, что третий бой с американцем Деонтей Уайлдером уже запланирован.
Тайсон вернётся на ринг с Уайлдером 22 февраля. И они будут драться снова, независимо от того, кто победит, летом, — цитирует Уоррена Mirror.
Первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошёл 1 декабря 2018 года и завершился вничью.
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