https://static.news.ru/photo/4c53290a-2193-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpg Джефф Хорн и Майкл Зерафа Фото: jeffhornboxer/instagram.com

В Брисбене завершился вечер бокса, главным событием которого стал реванш двух австралийских средневесов. Известный благодаря победе над легендарным Мэнни Пакьяо Джефф Хорн (20-2-1, 13 КО) победил Майкла Зерафу (27-4, 16 KO) решением большинсва судей.

По итогам 10-раундового боя один судья поставил ничейные очки, а двое других отдали победу Хорну, который проиграл этому сопернику в августе техническим нокаутом в девятом раунде. Победив в реванше, Хорн завоевал титул чемпиона Океании по версии WBA и восточный пояс WBO.

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