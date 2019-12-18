В Брисбене завершился вечер бокса, главным событием которого стал реванш двух австралийских средневесов. Известный благодаря победе над легендарным Мэнни Пакьяо Джефф Хорн (20-2-1, 13 КО) победил Майкла Зерафу (27-4, 16 KO) решением большинсва судей.
По итогам 10-раундового боя один судья поставил ничейные очки, а двое других отдали победу Хорну, который проиграл этому сопернику в августе техническим нокаутом в девятом раунде. Победив в реванше, Хорн завоевал титул чемпиона Океании по версии WBA и восточный пояс WBO.
Как сообщал NEWS.ru, Пётр Ян и Забит Магомедшарипов поднялись в тройку лучших в рейтинге UFC.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен