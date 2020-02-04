https://static.news.ru/photo/3cec7cb4-4727-11ea-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Деонтей Уайлдер Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о сложных временах своей юности, когда его посещали мысли свести счёты с жизнью.

Самый сложный период в моей жизни произошёл, когда родилась моя первая дочь с проблемами со здоровьем. 2006 год стал для меня очень шатким. Я потерял семью, и в какой-то момент у меня на коленях лежал пистолет и я был готов покончить с собой. Такие мысли могут прийти в голову любому, кто переживает депрессию или тяжёлые времена, — рассказал Деонтей в интервью BT Sports.

Также боксёр отметил, что в тот момент не думал, как это может отразиться на его семье и близких, и думал только о себе, но не сдался и стал сильнее.

"I lost my family. I had a gun in my lap and was ready to commit suicide myself."



"We all pray that are kids are born healthy." @BronzeBomber opens up about struggles with depression early on in his life. pic.twitter.com/wojJ1GXcLX — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) February 3, 2020

Как сообщал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов признал, что большинство фанатов будут желать ему поражения.