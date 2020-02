Также боксёр отметил, что в тот момент не думал, как это может отразиться на его семье и близких, и думал только о себе, но не сдался и стал сильнее.

"I lost my family. I had a gun in my lap and was ready to commit suicide myself."



"We all pray that are kids are born healthy." @BronzeBomber opens up about struggles with depression early on in his life. pic.twitter.com/wojJ1GXcLX