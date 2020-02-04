Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о сложных временах своей юности, когда его посещали мысли свести счёты с жизнью.
Самый сложный период в моей жизни произошёл, когда родилась моя первая дочь с проблемами со здоровьем. 2006 год стал для меня очень шатким. Я потерял семью, и в какой-то момент у меня на коленях лежал пистолет и я был готов покончить с собой. Такие мысли могут прийти в голову любому, кто переживает депрессию или тяжёлые времена, — рассказал Деонтей в интервью BT Sports.
Также боксёр отметил, что в тот момент не думал, как это может отразиться на его семье и близких, и думал только о себе, но не сдался и стал сильнее.
"I lost my family. I had a gun in my lap and was ready to commit suicide myself."