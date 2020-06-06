Нуньес пять раундов избивала соперницу и защитила титул

https://static.news.ru/photo/a13ff922-a87d-11ea-922f-fa163e074e61_660.jpg Аманда Нуньес Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 250. В главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес (20-4) защитила титул чемпионки в полулёгком весе, победив по очкам канадку Фелисию Спенсер (8-2).

Нуньес считалась до боя безоговорочным фаворитом и с первой минуты оправдывала этот статус, разбивая соперницу жёсткими встречными ударами в стойке, а затем броском через бедро перевела бой в партер. Жёсткие двойки с акцентом на правый кросс и дальше всё больше тревожили Спенсер, оставляя отметины на её лице. Даже попытки канадки побороться завершались в пользу Нуньес. Бразильянка поняла, что у соперницы нет против неё никаких козырей и продолжила играть с ней, как кошка с мышкой.

Даже в чемпионских раундах Нуньес не сбавляла темпа и продолжала превосходить соперницу во всех элементах боя, включая борьбу, где в конце четвёртого раунда она была близка к завершению удушающего приёма. Спенсер впечатлила лишь умением держать удар и бойцовским характером, но на одних этих качествах титулы не выигрываются. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Нуньес с разгромным счётом 50:44 (двое) и 50:45.

Таким образом, Нуньес стала первым в истории UFC бойцом, успешно защитившим чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на юбилейном турнире UFC 250 в Лас-Вегасе американец Коди Гарбрандт нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсау.